Justice League: i cinque eroi schierati in una nuova foto

In attesa che si palesi nuovamente Superman, ecco Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman schierati in una nuova immagine tratta da Justice League. Nell’immagine, la squadra sembra in procinto di scendere da un mezzo di trasporto che dovrebbe essere il Flying Fox. Ecco l’immagine:

Justice League sarà diretto ancora una volta da Zack Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.

Fonte: SR