King Arthur Legend of the Sword: il trailer è stato classificato

Dopo il primo trailer diffuso in occasione del Comic Con di San Diego 2016, non abbiamo avuto molte altre notizie su King Arthur Legend of the Sword, film di Guy Ritchie che racconterà, alla sua maniera la leggenda di Re Artù (Charlie Hunnam).

Adesso però, grazie a Trailer Track, sappiamo che il prossimo trailer del film è stato classificato. La BBFC (British Board Of Film Classification) ha dichiarato il filmato promozionale 12A.

King Arthur: il trailer del film di Guy Ritchie

La classificazione della BBFC è un po’ diversa da quella, più famosa della MPAA (Motion Picture Association of America), ma si può dire che si tratta di un rating che si avvicina al PG / PG-13, ovvero vietato ai minori di 12-13 anni.

Potete vedere di seguito alcune immagini dal film: