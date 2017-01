King Arthur: nuove immagini con protagonista Charlie Hunnam

Dopo avervi proposto il nuovo poster di King Arthur, ennesima rilettura del ciclo arturiano questa volta realizzata ad opera di Guy Ritchie, è giunto il momento di presentarvi alcune nuove immagini che vedono protagonisti Charlie Hunnam, che per l’occasione vestirà i panni di Re Artù, e Jude Law, il villain Vortigern.

Recentemente, inoltre, Guy Ritchie ha presentato la pellicola commentando la difficile decisione di avventurarsi in una storia che il cinema ha già esplorato sotto molteplici punti di vista:

“Adoro il processo realizzativo dei film. Tornare indietro con Sherlock è stato molto divertente. Tornare indietro in questo caso è stato estremamente divertente. Mi piace il mondo, mi piace Charlie. Mi è piaciuto lavorare con tutti. Si tratta di un mondo in cui vorrei restare per un po’ di tempo. Non è che non ci siano abbastanza storie da raccontare riguardo la mitologia di Artù e tutti i suoi personaggi, come Merlino, la spada, Lancillotto, Ginevra. Ci sono tante cose che non sono ancora state dette e con cui dovremo avere a che fare.”

King Arthur: il trailer del film di Guy Ritchie

Al fianco di Hunnam un cast di prim’ordine che comprende Astrid Berges-Frisbey come Ginevra, Eric Bana come Uther Pendragon, oltre a Jude Law e Djimon Honsou.

King Arthur Legend of the Sword si basa su una sceneggiatura scritta da Joby Harold e il film è prodotto da Akiva Goldsman, Tory Tunnell e Ritchie, al fianco di Cate Adams e Niija Kuykendall della Warner Bros e della Village Roadshow. L’uscita è prevista in Italia per il 17 febbraio 2017.