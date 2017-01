Kong Skull Island: le nuove action figure svelano gli Skullcrawlers

Malgrado l’atteso progetto di Kong Skull Island si trovi al momento per lo più ancora avvolto da un fittissimo mistero che nemmeno le poche immagini rilasciate da Legendary Pictures sono state finora in grado di dissipare, ecco che un inedito set di giocattoli e action figure da poco pubblicizzati tramite Idle Hands (ripresi anche da Heroic Hollywood) sembrano in grado di svelare alcune succulente informazioni circa la natura di alcune delle mostruose creature che vedremo nel film, gli Skullcrawlers. Di seguito le immagini:

Kong Skull Island: il trailer italiano con Tom Hiddleston

Kong Skull Island, che uscirà il 9 marzo 2017, include nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Shea Whigham e Toby Kebbell. Diretto da Jordan Vogt-Roberts, il film è scritto da Max Borenstein, John Gatins, Dan Gilroy e Derek Connolly.

Godzilla vs Kong è previsto per il momento per il 29 maggio 2020 negli USA, mentre Godzilla 2 dovrebbe arrivare l’anno prima, il 22 marzo 2019.

