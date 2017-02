Le cose che verranno – L’Avenir: al cinema il 13 aprile con Satine Film

Arriverà il 13 aprile con Satine Film Le cose che verranno – L’Avenir, film di Mia Hansen-Løve con protagonista Isabelle Huppert.

Di seguito il trailer del film presentato a Berlino 2016 dove ha vinto l‘Orso d’Argento.

Sulle note di Deep Peace, nella struggente interpretazione di Donovan, ecco le prime immagini del film Le cose che verranno-l’ Avenir, della regista Mia Hansen-Løve, dove una magnifica Isabelle Huppert ci regala la toccante e coinvolgente interpretazione di Nathalie, una professoressa di filosofia costretta da varie vicissitudini, a prendere in mano la propria vita e a costruirsi un futuro migliore. Interpretazione che è valsa alla Huppert il premio come Miglior Attrice dell’ Anno ai prestigiosi Critics Choice Award di Londra e che, insieme alla vittoria del Golden Globe e alla candidatura all’Oscar, la consacra come una delle attrici più straordinarie del panorama cinematografico mondiale. Le cose che verranno-L’Avenir uscirà in Sala il 13 aprile con Satine Film.

Le cose che verranno – L’Avenir recensione del film di Mia Hansen-Løve