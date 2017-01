Locarno guarda al futuro, con l’iniziativa #Locarno70

In occasione delle 52e giornate di Soletta, domani sabato 21 gennaio, il Presidente Marco Solari e il team del Festival presenteranno alcune iniziative previste per Locarno 70. Un importante tappa, che guarda al futuro con un rinnovato brand: Locarno Festival.

Un anniversario che vuole guardare al futuro, non un traguardo ma un nuovo punto di partenza, che si presenterà rinnovato, allargando i suoi perimetri e potenziando le sue infrastrutture per trasformarsi in una vera e propria città dell’audiovisivo. Perché anche se il cuore principale del Festival rimarrà Piazza Grande, la sua geografia ingloberà altre novità. All’inaugurazione del Palazzo del Cinema, che porterà in dote tre nuove sale cinematografiche allestite secondo tecnologie d’ultima generazione, si aggiunge la riapertura, dopo la ristrutturazione, dello storico Ex Rex, riportato all’antico splendore e ribattezzato GranRex. #Locarno70 vuole inoltre aprirsi a un nuovo pubblico con tre iniziative: #movieofmylife, PardoKids e lo Youth Advisory Board. La prima proposta, che sarà lanciata nel mese di marzo, è un progetto user-generated content, con l’obbiettivo di creare una grande bacheca collettiva cui ognuno potrà partecipare, raccontando il film che più gli ha cambiato la vita. Con PardoKids verrà dato il via a una nuova programmazione con una serie di proiezioni riservata al pubblico dei più piccoli e concentrata nell’ultimo week-end del festival. Lo Youth Advisory Board invece è un iniziativa che si rivolge a giovani tra i 16 e i 23 anni, sotto forma di comitato consultivo. I giovani potranno partecipare attivamente discutendo temi a loro più vicini. Il comitato sarà formato da 7 giovani, provenienti da tutta la Svizzera e dall’estero e scelti previa candidatura (più informazioni: www.pardo.ch/yab).

La 70a edizione del Locarno Festival, inizierà con una serie d’iniziative firmate Locarno 70 già a partire dal mese di febbraio e vedrà la sua conclusione durante la manifestazione che si terrà dal 2 al 12 agosto 2017.