Logan: il regista sull’inflazione di personaggi nei film di supereroi

Nonostante sia atipico per il suo genere, Logan, di James Mangold, è comunque un film che vede protagonista un supereroe. Parlando dei personaggi che ha raccontato nel film, il regista ha affermato che è stato molto cauto nell’inserire personaggi dai fumetti nel film, oltre a Wolverine, Xavier, Calibano e X-23.

In merito alla possibilità di inserire altri personaggi, Mangold ha dichiarato: “Abbiamo giocato con questa possibilità ma una delle cose di cui sono sempre stato conscio è che la filosofia che adotta chi fa film di supereroi adesso è quella del ‘più è meglio’. Se l’ultima volta si è fatto un film su quattro personaggi, adesso saranno sette, e poi dodici. E c’è una specie di corsa alle armi negli effetti visivi e nel cast e non penso che renda necessariamente di più. A conti fatti, se hai 120 minuti e sette attori principali, allora ognuno avrà per sé, o per la propria storia, sei minuti. Se fai un film su due o tre personaggi, il film sarà proprio di questi personaggi e sarai costretto ad approfondirli. E questo era il nostro scopo.”

Per Hugh Jackman questo ritorno nei panni del mutante con gli artigli di adamantio sarà la sua ottava volta (se si conta anche il cameo di X-Men L’Inizio) nel personaggio. È l’attore che più di tutti rappresenta i mutanti Marvel al cinema, una sorta di Robert Downey Jr per il corrispettivo MCU, e potrebbe essere arrivato alla fine del suo coinvolgimento nel franchise proprio con questo film.

Logan ha un’uscita prevista per il primo marzo 2017. Alla regia c’è James Mangold (già regista di Wolverine L’Immortale), mentre nel cast ci saranno Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant, Eriq La Salle, Elise Neal e Patrick Stewart.

La trama del film

Nel prossimo futuro, uno stanco Logan si prende cura di un malato Professor X, in un nascondiglio sul confine messicano. Ma i tentativi di Logan per nascondersi dal mondo e dal suo passato finiscono quando arriva una giovane mutante, inseguita da forze oscure.