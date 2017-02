Logan Lucky: rivelata la data di uscita Usa del film di Steven Soderbergh

Logan Lucky, il ritorno al cinema di Steven Soderbergh, ha ora una data di uscita in America. Il film sarà distribuito da Bleecker Street in collaborazione con Fingerprint Releasing, la nuova società del regista di Traffic e The Knick.

Logan Lucky è un heist movie in piena regola: due fratelli, Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver), organizzano un ardito piano criminale che devono portare a termine durante una gara del campionato Nascar (Zane Stoddard di Nascar è produttore esecutivo) .

Del cast ricchissimo fanno parte un Daniel Craig dai capelli platino, Riley Keough, Hilary Swank, Seth MacFarlane e Katie Holmes. E ancora Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, David Denman, Macon Blair, Jack Quaid e Brian Gleeson. Rebecca Blunt è l’autrice della sceneggiatura.

Il film uscirà nelle sale Usa il 18 agosto.

Siete curiosi di vedere di nuovo all’opera Steven Soderbergh, impegnato in una nuova avventura produttiva e registica dopo aver minacciato di ritirarsi?

