Logan: una scena post-credits fan made – SPOILER

In assenza di quella ufficiale, è stata realizzata una scena post-credits fan made per Logan che potete vedere di seguito. La scena in questione contiene spoiler sul finale del film, quindi siete avvertiti!

Post-credits scene fan made per Logan

La scena rappresenta tutto quello che i fan della Marvel vorrebbero da sempre. Non solo vede Deadpool “entrare” nell’universo degli X-Men ma con l’entrata in scena del martello di Thor, anticipa anche una riunione tra Mutanti e Vendicatori!

Sarà mai possibile uno scenario del genere?

Per Hugh Jackman questo ritorno nei panni del mutante con gli artigli di adamantio sarà la sua ottava volta (se si conta anche il cameo di X-Men L’Inizio) nel personaggio. È l’attore che più di tutti rappresenta i mutanti Marvel al cinema, una sorta di Robert Downey Jr per il corrispettivo MCU, e potrebbe essere arrivato alla fine del suo coinvolgimento nel franchise proprio con questo film.

Logan ha un’uscita prevista per il primo marzo 2017. Alla regia c’è James Mangold (già regista di Wolverine L’Immortale), mentre nel cast ci saranno Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant, Eriq La Salle, Elise Neal e Patrick Stewart.

La trama del film

Nel prossimo futuro, uno stanco Logan si prende cura di un malato Professor X, in un nascondiglio sul confine messicano. Ma i tentativi di Logan per nascondersi dal mondo e dal suo passato finiscono quando arriva una giovane mutante, inseguita da forze oscure.

