Luca Marinelli e Isabella Ragonese nel trailer di Il Padre d’Italia

Luca Marinelli e Isabella Ragonese sono i protagonisti di Il Padre d’Italia, nuovo film di Fabio Mollo in arrivo nelle sale italiane a partire dall’8 marzo.

Luca Marinelli e Isabella Ragonese nel trailer del film

Dopo il travolgente successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, Luca Marinelli torna in un ruolo molto diverso da quello de Lo Zingaro, al fianco di una bravissima Isabella Ragonese.

La trama di Il Padre d’Italia

Paolo, trentenne alla ricerca di sé stesso e della sua sessualità, incontra la bella e volitiva Mia in un locale gay. Da quel momento in poi i due non si separeranno più e inizieranno insieme un viaggio on the road alla ricerca del padre della bimba che Mia sta aspettando.

Fonte: Good Films