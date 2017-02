Nightwing: per Chris McKay sarebbe un film interessante

L’annuncio di una pellicola dedicata interamente al personaggio di Nightwing è giunto come un fulmine a ciel sereno, rendendo felici molti fan del personaggio che da tempo auspicavano un suo ingresso nel DCEU.

Sebbene ancora non si sappia molto in merito alla pellicola Chris McKay, già regista di The Lego Batman, ha spiegato perché ritenga una decisione intelligente portare sul grande schermo anche Nightwing.

“Io credo che Bruce Wayne derivi dal privilegio e credo per questo sia un personaggio cupo ed arrabbiato. Dick Grayson invece no, viene da una famiglia di circensi, persone non ricche e che si erano fatte da sole. Sono intrattenitori. Ginnasti. Persone che vivevano alla giornata e ciò ci dice molto riguardo lui e le sue attitudini. Per me è un ragazzo affascinante. Lui ha passato tutte le cose negative che ha passato Bruce Wayne, è stato adottato nella vita di Bruce, ma non è da lì che è partito. Oltre queste cose negative ne ha vissute molte altre che gli restano e questi sono i motivi per cui mi piace Dick Grayson e l’idea di un film su Nightwing.”

Il film porterà Nightwing per la prima volta sul grande schermo, dopo che, ne Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno, il personaggio di Joseph Gordon Levitt aveva fatto immaginare alla presenza di Dick Grayson nella storia.

