Oceania: una scena tagliata mostra i sei fratelli di Vaiana

Tramite Yahoo! abbiamo la possibilità di vedere una scena tagliata dal montaggio finale di Oceania in cui ci viene mostrato un fatto che nel film resta completamente sotto silenzio: Vaiana, la principessa protagonista, ha sei fratelli.

“Questa è una scena che arriva molto presto nel film, dove Vaiana ha sei fratelli più grandi, e rappresentava una vetrina per mostrare l’abilità della ragazza con le vele e di come surclassa i fratelli in questa abilità” ha dichiarato Ron Clements. L’altro regista del film, John Musker, ha detto: “Abbiamo tralasciato i fratelli e l’abbiamo resa meno capace con le arti della navigazione, così la scena è andata via.”

La sceneggiatura porta la firma degli stessi registi in collaborazione con Jared Bush, Pamela Ribon e Taika Waititi.

Trama: Vaiana è una teenager vivace che decide di partire in barca per una missione rischiosa, intenzionata a onorare il destino mai compiuto dei suoi antenati. Incontrerà il semidio Maui (Dwayne Johnson) e, insieme a lui, attaverserà l’Oceano Pacifico in un viaggio ricco d’azione.

Nel cast vocale originale del film ci sono l’esordiente di 14 anni Auli’i Cravalho, che doppierà la protagonista Vaiana, Dwayne Johnson e Phillipa Soo, cantante e attrice statunitense.

Il film è arrivato il 22 dicembre in Italia.

Ron Clements, che ha diretto il film in coppia con John Musker, ha così spiegato l’origine del progetto: “Cinque anni fa ho avuto l’idea di girare un film ambientato in quella parte del Pacifico, nelle isole polinesiane, dove io non ero mai stato.

