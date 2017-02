Ocean’s 8: Matt Damon sui dettagli del suo cameo

Matt Damon parteciperà, in un piccolo cameo, a Ocean’s 8, la versione al femminile della saga di Ocean, in cui l’attore di Will Hunting Genio Ribelle interpretava Linus.

Adesso Damon ha dato qualche piccola indicazione sulla natura della sua apparizione nel film: “Non ho ancora girato la mia parte. Dovrei filmarlo questo weekend. Sarà una cosa molto breve… Penso di essere lì solo epr esposizione… Sarà tutta una cosa di girl power. Vogliamo vedere cosa fanno queste signore e sono davvero eccitato di vederle. Nel film ci sono alcune delle mie attrici preferite.”

Nell’estate 2018, Debbie Ocean (Sandra Bullock) tenterà di mettere a segno il colpo del secolo al Met Gala di New York. La sua prima fermata è formare una squadra: Lou (Cate Blanchett); Nine Ball (Rihanna); Amita (Mindy Kaling); Constance (Awkwafina); Rose (Helena Bonham Carter); Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson).

Ocean’s 8 arriverà al cinema l’8 giugno 2018

Nel cast di Ocean’s 8 ci sono: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Awkwafina. A dirigere il film è stato chiamato Gary Ross (Hunger Games).

Secondo i primi dettagli il nuovo Ocean’s 8 sarà un seguito della storia originale con il premio Oscar Sandra Bullock che interpreterà la sorella di Danny Ocean, il personaggio di George Clooney. Il due volte premio Oscar Cate Blanchett sarà il suo braccio destro e seguirà le orme di Brad Pitt. La Bullock formerà una squadra di ladri per rubare una collana al Met Ball al fine di sconfiggere un gallerista malvagio. Le riprese inizieranno il prossimo autunno.

A proposito del reboot, il regista Gary Ross ha dichiarato: “Credo che il tono sia piuttosto simile. Io e Steven [Soderbergh] siamo grandissimi amici, e non ci saremmo imbarcati in questo progetto se non lo fossimo stati (…) Questo film sarà un’estensione della storia, lui farà da produttore e continueremo a collaborare come facciamo da 20 anni, anche se non tutti lo sanno. Io gli ho dato una mano con i film di Ocean’s, lui ha girato la seconda unità di Hunger Games; io ho doppiato alcune cose per i suoi film, lui legge tutti i miei script. Si tratta di una collaborazione costante e duratura”.

Ocean’s Eleven era a sua volta un remake del cult Colpo Grosso prodotto dal leggendario produttore Jerry Weintraub insieme a George Clooney. Rat Pack del 1960 era interpretato dalle leggende Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr.