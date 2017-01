Power Rangers: ecco perché Bryan Cranston ha firmato

Bryan Cranston interpreterà Zordon nel film sui Power Rangers, e, durante un’intervista con IGN, l’attore ha spiegato come mai ha deciso di firmare per un progetto per certi versi molto rischioso.

“Ho pensato, ‘Power Ranger? Quella specie di show alla Batman anni ’60?’ E poi ho avuto una conversazione telefonica con il regista che mi ha spiegato di pensarla in questo modo ‘Batman è diventato un animale completamente diverso al cinema, e così anche in questo caso’ E così mi ha convinto.”

Che vi aspettate dallo Zordon di Cranston?

Power Rangers: il primo trailer del film



Jason, Trini, Zack, Billy e Kimberly, ovvero, Austin St. John, Thuy Trang, Walter Jones, David Yost e Amy Jo Johnson avranno il volto di Dacre Montgomery(Betrand The Terrible), Naomi Scott (The Martian), Ludi Lin (Marco Polo), RJ Cyler (Me And Earl And The Dying Girl) e Becky Gomez (Empire). Elizabeth Banks sarà Rita Repulsa. Bryan Cranston presta il suo volto a Zordon.

Ecco la trama: il film segue cinque ragazzi delle superiori, piuttosto ordinari, che devono diventare qualcosa di straordinario quando scoprono che la loro piccola città, Angel Grove, insieme a tutto il mondo, è minacciata da una potenza aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi capiranno presto che sono gli unici che possono salvare il pianeta. Ma per farlo, devono imparare a gestire la loro vita di tutti i giorni con l’essere un Power Ranger.

Power Rangers: il teaser trailer italiano del film

Il 12 aprile 2016 a Vancouver sono cominciate le riprese del reboot sui Power Rangers, film diretto da Dean Israelite e scritto da Ashley Miller e Zack Stenz, che hanno all’attivo le sceneggiature di X-Men L’Inizio e di Thor.