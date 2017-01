Power Rangers: battute della serie originale nei nuovi giochi

È stato diffuso un nuovo video che mette in mostra i toys dedicati a Power Rangers. Questa volta si tratta dell’elmo (a maschera) del Red Rangers che è provvisto anche di audio. Ascoltandoli con attenzione possiamo riconoscere alcune delle frasi che il personaggio pronunciava nella serie originale anni ’90.

Ecco il video:

Quick video showing the Red Ranger Movie Mask sounds & phrases.@PowerRangersNOW pic.twitter.com/f4xGL7MEuX — ⚡️Ryan⚡️ (@LinearRanger) 29 dicembre 2016

Jason, Trini, Zack, Billy e Kimberly, ovvero, Austin St. John, Thuy Trang, Walter Jones, David Yost e Amy Jo Johnson avranno il volto di Dacre Montgomery(Betrand The Terrible), Naomi Scott (The Martian), Ludi Lin (Marco Polo), RJ Cyler (Me And Earl And The Dying Girl) e Becky Gomez (Empire). Elizabeth Bankssarà Rita Repulsa. Bryan Cranston presta il suo volto a Zordon.

Ecco la trama: Power Rangers segue cinque ragazzi delle superiori, piuttosto ordinari, che devono diventare qualcosa di straordinario quando scoprono che la loro piccola città, Angel Grove, insieme a tutto il mondo, è minacciata da una potenza aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi capiranno presto che sono gli unici che possono salvare il pianeta. Ma per farlo, devono imparare a gestire la loro vita di tutti i giorni con l’essere un Power Ranger.

Power Rangers: il teaser trailer italiano del film

Il 12 aprile 2016 a Vancouver sono cominciate le riprese del reboot sui Power Rangers, film diretto da Dean Israelite e scritto da Ashley Miller e Zack Stenz, che hanno all’attivo le sceneggiature di X-Men L’Inizio e di Thor.