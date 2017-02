Queste Oscure Materie: Il Libro della Polvere sarà una trilogia

Queste Oscure Materie è senz’altro una delle migliori trilogie per ragazzi (e non solo) mai realizzate nell’era moderna. L’autore dei romanzi, Philip Pullman, ha dichiarato tempo fa di essere a lavoro su un nuovo romanzo, Il Libro della Polvere, che doveva uscire nel 2012.

Tuttavia il libro è rimasto inedito e adesso sappiamo che Pullman realizzerà in realtà una trilogia che racconterà del periodo a cavallo di quello raccontato in Queste Oscure Materie.

Il primo romanzo arriverà il 19 ottobre ed è ancora senza titolo. Ecco cosa ha raccontato Pullman a NPR: “La nuova storia inizierà prima di Queste Oscure Materie e continuerà dopo di esso. Non sarà necessario leggere questi libri prima di leggere Queste Oscure Materie, è un’altra storia, non è un seguito né un prequel: è parallela”

Lyra Belacqua, già protagonista di Queste Oscure Materie, sarà il centro della storia: nel primo libro, ambientato dieci anni prima di La Bussola d’Oro, sarà solo una bambina di sei mesi (“non potrà fare molto, ma sarà comunque al centro delle attività di una parte dei protagonisti” dice l’autore), negli altri due, ambientati dieci anni dopo Il Cannocchiale d’Ambra, sarà una giovane donna.

Questi nuovi romanzi, stando al titolo, si concentreranno sulla Polvere, già elemento fondamentale per i primi romanzi. “È la Polvere ciò che voglio realmente esplorare in questo nuovo lavoro, la sua natura, la coscienza e cosa significhi essere un umano. […] Quando ho iniziato questo lavoro, mi sono reso conto che si trattava di una storia molto ampia, ho percepito la presenza di una storia che non era stata raccontata… mi sono avvicinato, ci ho pensato sopra, ci ho vissuto per un po’ e mi sono accorto che sì, era una storia più grande e meritava di essere raccontata.”

Queste Oscure Materie: la serie è ancora in sviluppo

La trilogia di Pullman ha visto il grande schermo con il rovinoso adattamento de La Bussola d’Oro. La produzione quindi non ha proseguito nella trasformazione degli altri due romanzi in film. Nel 2015 è stata annunciata una serie tv che è ancora in sviluppo e che procede lentamente a causa della mole di materiale da adattare.

