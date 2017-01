Rogue One: la scena finale di Darth Vader è un reshoot

Tutti gli amanti della saga di Star Wars hanno gioito nel vedere nel finale di Rogue One, Darth Vader combattere in quel modo come l’originale della trilogia classica.

Ebbene, oggi proprio a parlare dell’epica scena è stato il montatore del film John Gilroy, che ha rivelato quanto la scena sia stata integrata nelle riprese aggiuntive della pellicola:

“Quello che è stato aggiunto – ed è stata una fantastica aggiunta – è stata la scena d’azione di Vader con lui che sale a bordo della nave per impedire il diffondersi dei piani e combatte contro quei soldati ribelli. Questo è stato qualcosa che abbiamo concettualizzato un po’ più tardi”

Gilroy ha confermato che è sempre stato nei piani di avere un finale con Darth Vader e che si riallacci al primo film originale della saga ma il team di produzione ha voluto dare il Signore dei Sith un degno ritorno: ““E’ stato veramente fantastico e penso che era qualcosa che i fan volevano vedere”.

Diretto da Gareth Edwards su una sceneggiatura di Gary Whitta e Chris Weitz, Rogue One a Star Wars Story è un film prequel ambientato negli anni tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. L’uscita in Italia è prevista per il 14 dicembre 2016. Nel cast del film Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Riz Ahmed, Diego Luna, Forest Whitaker, Jiang Wen e Ben Mendelsohn.

Il film sarà certamente ambientato durante il “Dark Time” dell’Impero, Tra gli episodi III e IV e sarò il più oscuro e grintoso film dell’universo di Star Wars. Sembra che il film sarà un war movie vecchia maniera. Nella storia tutti i Jedi vivono in clandestinità e probabilmente saranno sullo sfondo della storia principale. Ci saranno inoltre un sacco di nuove forme di vita aliena. Saranno introdotti nuovi personaggi droidi e Alieni. At-at, X-Wings, Ala-Y, A-Sts saranno presenti nella storia. Ci sarà molta azione nella Jungla. Sembra un nuovo droide sarà parte della banda di ribelli che tentano di rubare i piani della Morte Nera. Felicity Jones sarà un soldato ribelle pronta per la battaglia.