Sam Raimi per Il Triangolo delle Bermude di Skydance

Hollywood Reporter indica Sam Raimi (la trilogia di Spider-Man, La casa) come regista de Il Triangolo delle Bermude, mistery thriller prodotto da Skydance Productions.

Come spesso accade a Hollywood, ci sono più film in lavorazione dedicati alla famigerata zona dell’Oceano Atlantico settentrionale dove spariscono navi e aerei. Anche Universal e Warner Bros. stanno, infatti, portando avanti i rispettivi progetti.

Dato lo scenario competitivo, si presta particolare attenzione a non far trapelare alcun dettaglio. La sceneggiatura su cui lavorerà Sam Raimi, scritta da Doug Miro e Carlo Bernard, non è mai uscita dal quartier generale della Skydance; gli aspiranti registi sono stati invitati a leggerla direttamente in sede.

In questo clima di riserbo, non sono emersi rumor su storia e cast. La Skydance lavora a questo progetto da molti anni e nel 2013 tentò di ingaggiare Johnny Depp.

