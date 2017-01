Shaft: il reboot ha trovato il regista

Secondo quanto riportato da Deadline, New Line Cinema ha trovato il regista per il reboot di Shaft. Si tratta di Tim Story. Meglio conosciuto per i primi due film sui Fantastici Quattro film della Fox, datati 2005 e 2007. Recentemente si è dedicato con successo alla commedia, tra cui Think Like A Man e il sequel Ride Along.

Il riavvio partirà da una sceneggiatura di Kenya Barris e Alex Barnow, e sarà prodotto dallo stesso Barris insieme a John Davis e Ira Napoliello per Davis Entertainment.

Shaft è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla Library of Congress nel 2000. Di Shaft già sono stati realizzati due film: uno, del 1971, diretto da Gordon Parks ed interpretato da Richard Roundtree, fu un grande successo al box office con 13 milioni di dollari su un budget di 500.000 dollari. E Theme from Shaft di Isaac Hayes vinse il premio Oscar per la miglior canzone originale. E il secondo, datato 2000, diretto da John Singleton con protagonista Samuel L. Jackson, un incasso globale di 108 milioni di dollari, che interpretava il nipote dell’originale John Shaft

