Shazam!: Henry Gayden al lavoro sulla sceneggiatura

Dopo le recenti notizie circa la possibilità che il personaggio di Black Adam – e la sua mimesi attoriale Dwayne Johnson – possa in futuro ottenere un film stand-alone opportunamente dedicato a partire da una divisione in due capitoli del progetto cinematografico di Shazam!, i vertici di DC Entertainment, nonostante alcuni rallentamenti intercorsi negli ultimi tempi, proseguono sulla buon strada a proposito di questo atteso adattamento, rivelando tramite un rapporto ripreso da THR l’ufficializzazione riguardo alla presenza di Henry Gayden quale sceneggiatore ufficiale chiamato a dare corpo allo script di Shazam!.

Dopo un breve lasso di tempo in cui Shazam! pareva non avere più uno sceneggiatore ufficiale, ora viene confermato che Henry Gayden, divenuto celebre nel 2014 grazie al lavoro compiuto con lo sci-fi rivelazione Earth to Echo diretto da Dave Green, è stato assunto per entrare immediatamente nella fase di ideazione dello script, nel mentre in cui molti celebri e nuovi attori si stanno candidando via social per il ruolo di Capitan Marvel.

Date le recenti critiche mosse ai vertici DC da più parti circa l’eccessiva cupezza dei prodotti cinecomics rispetto alla rivale Marvel, sembra che la decisione di ingaggiare Henry Gayden come sceneggiatore ufficiale del progetto possa essere estremamente azzeccata per dare il giusto tono a questo ambizioso adattamento di Shazam!. Ora non resta che attendere per vedere come il progetto si svilupperà da qui in poi.

Capitan Marvel, conosciuto anche come Shazam, è un personaggio dei fumetti creato da C.C. Beck e Bill Parker nel 1939. Il personaggio è apparso per la prima volta su Whiz Comics n. 2 (febbraio 1940) della Fawcett Comics. Attualmente, dopo l’acquisto della Fawcett da parte della DC Comics, è un supereroe tra i più potenti dell’universo DC.

Fonte: THR