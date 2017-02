Shazam: trovato il regista del film con Dwayne Johnson?

La Warner Bros sembra amare molto i registi specializzati nel cinema di genere horror, tanto che, dopo aver reclutato James Wan per Aquaman, ha messo gli occhi su David F. Sandberg pensando al film su Shazam.

Per chi non lo sapesse, David F. Sandberg è il regista dietro a Annabelle 2 e a Lights Out, dello scorso anno.

The Wrap informa che la New Line, la sub-compagnia della WB incaricata di produrre il film con Dwayne Johnson, è in trattative con Sandberg.

Al momento la sceneggiatura è in fase di sviluppo e che l’aspetto più importante sarà quello di rendere giustizia al personaggio di Black Adam, che sarà interpretato da Dwayne Johnson.

Capitan Marvel, conosciuto anche come Shazam, è un personaggio dei fumetti creato da C.C. Beck e Bill Parker nel 1939. Il personaggio è apparso per la prima volta su Whiz Comics n. 2 (febbraio 1940) della Fawcett Comics. Attualmente, dopo l’acquisto della Fawcett da parte della DC Comics, è un supereroe tra i più potenti dell’universo DC.