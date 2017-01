Mentre a Hollywood si “corre il rischio” di vedere nominato per la prima volta agli Oscar nella categoria Miglior Film un cinecomic, in Oriente fanno un passo ulteriore e nominano Shin Godzilla, ennesimo racconto sul lucertolone preistorico, trai concorrenti al titolo del miglior film dell’anno.

Sono state infatti annunciate le nomination per i 40th Japan Academy Prize e Shin Godzilla ha raccolto ben 11 candidature: Miglior film, Miglior Regia (Hideaki Anno e Shinji Higuchi), Miglior attore (Hiroki Hasegawa), Miglior attrice non protagonista (Satomi Ishihara e Mikako Ichikawa), Migliore musica (Shirou Sagisu), Miglior fotografia (Kousuke Yamada), Miglior scenografia (Yuji Hayashida e Eri Sakushima), Miglior direttore delle luci (Takayuki Kawabe), Miglior sonoro (Jun Nakamura e Haru Yamada) e miglior montaggio (Hideaki Anno e Atsuki Sato).

Shin Godzilla nominato agli Oscar giapponesi come miglior film

Shin Godzilla (noto anche come Godzilla Resurgence) è diretto da Hideaki Anno e Shinji Higuchi e propone nel cast Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi, Satomi Ishihara, e Ren Ohsugi.

Qui la trama di Shin Godzilla:

È una giornata tranquilla in Giappone, quando una strana fontana d’acqua erutta nella baia, provocando il panico, che si diffonde anche tra i funzionari di governo. In un primo momento, hanno il sospetto solo di un’anomala attività vulcanica, ma un giovane dirigente osa chiedersi se può essere qualcosa di diverso … qualcosa di vivo. il suo incubo peggiore prende vita quando un enorme mostro senza branchie emerge dal profondo e comincia a distruggere per la città, senza lasciare nulla se non distruzione sulla sua scia. Mentre il governo cerca di salvare i cittadini, una squadra di volontari cerca di scoprire la debolezza del mostro e i suoi misteriosi legami con una superpotenza straniera. Ma il tempo non è dalla loro parte, la più grande catastrofe mai abbattutasi sul mondo sta per evolversi proprio davanti ai loro occhi.

