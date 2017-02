Star Wars Gli Ultimi Jedi: il Leader Supremo Snoke è un “maniaco fanatico”

Mentre ancora attendiamo di vedere il primo teaser trailer di Star Wars Gli Ultimi Jedi, arrivano ulteriori dettagli su quello che sarà il tema del film e su dove troveremo i villain della storia che, oltre a Kylo Ren (Adam Driver), comprenderanno senza dubbio un ruolo più rilevante di quello che si fa chiamare il Leader Supremo Snoke.

Stando a quanto leggiamo su Making Star Wars, la minaccia del Primo Ordine non è mai stata presa sul serio dal Senato, mai prima degli eventi accaduti ne Il Risveglio della Forza almeno. Durante il film infatti assistiamo alla distruzione del pianeta Hosnian, base del senato della nuova Repubblica, da parte della Base Starkiller e questo evento tragico porta senza dubbio a un cambiamento nella percezione del nuovo nemico da parte delle forze ribelli.

Il Primo Ordine infatti non era visto come una minaccia reale, ma adesso, d’accordo con la parte da sempre sostenuta dal Generale Leia Organa, la Resistenza si rende conto di essere di fronte a un gruppo di “maniaci fanatici” guidati dal Leader Supremo Snoke. A questo punto, per la Resistenza che è rimasta in piedi, arriva il momento di scegliere da che parte stare.

Il film sarà diretto da Rian Johnson e arriverà al cinema il 15 dicembre 2017. Il film racconterà le vicende immediatamente successive a Il Risveglio della Forza.

In Star Wars Gli Ultimi Jedi torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Gli altimi attori unitisi al cast sono Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.