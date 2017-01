Star Wars Rebels: alcune connessioni con Rogue One nei prossimi episodi

Rogue One: A Star Wars Story ha portato una ventata di novità nell’universo cinematografico di Star Wars, raccontando un efficace storia standalone in uno stile molto diverso dalla saga principale.

I fan sono stati molto attenti a cercare connessioni con la serie prequel Star Wars Rebels. Dopo aver visto il film, molti stanno cercando di mettere insieme i pezzi del puzzle raccolti gustandosi Rogue One, che potrebbero suggerire eventi che devono ancora accadere in Rebels.

I membri del gruppo LucasFilm Story Leland Chee, Matt Martin, e Pablo Hidalgo recentemente hanno parlato con StarWars.com di alcuni dietro le quinte segreti da Rogue One. Durante la chiacchierata sono emerse un paio di interessante rivelazioni, tra cui alcuni suggerimenti circa gli episodi in arrivo di Rebels. Pablo Hidalgo ha già svelato che un’altra nave vista nella battaglia di Scarif in Rogue One (che ha avuto origine nella battaglia di Endor in Il Ritorno dello Jedi), sta per arrivare finalmente in Rebels: Il Dornean Gunship.

Diretto da Gareth Edwards su una sceneggiatura di Gary Whitta e Chris Weitz, Rogue One a Star Wars Story è un film prequel ambientato negli anni tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Nel cast del film Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Riz Ahmed, Diego Luna, Forest Whitaker, Jiang Wen e Ben Mendelsohn.

Fonte: SR