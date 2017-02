Star Wars The Last Jedi: chi ci sarà nel primo teaser?

Manca ancora molto prima di poter vedere il primo teaser trailer di Star Wars The Last Jedi, che dovrebbe arrivare ad Aprile durante la Star Wars Celebration 2017. Tuttavia non mancano le speculazioni in merito a chi e cosa ci verrà mostrato.

Stando a quanto dichiara SWNN, sembra che il teaser darà grande spazio alla Resistenza, con Luke Skywalker, Generale Leia Organa, Finn e Rey, tutti nel filmato. Non si fa invece parola di Kylo Ren, che potrebbe quindi apparire in un primo trailer vero e proprio.

Di recente abbiamo appreso che tra Kylo e Rey ci sarà un rapporto misterioso che costituirà la trama sostanziale del film. La cosa non ci sorprende affatto, data la natura della saga e quindi possiamo dedurre, con un buon grado di approssimazione alla verità, che i due potrebbero essere imparentati.

Che ne pensate?

Star Wars The Last Jedi sarà diretto da Rian Johnson e arriverà al cinema il 15 dicembre 2017. Il film racconterà le vicende immediatamente successive a Il Risveglio della Forza.

In Star Wars The Last Jedi torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Gli altimi attori unitisi al cast sono Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.