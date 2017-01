Star Wars Thrawn: la sinossi ufficiale del nuovo romanzo sul Grand’Ammiraglio

Uno dei personaggi in assoluto più amati odiati all’interno dell’universo espanso di Star Wars è certamente il Grande Ammiraglio Thrawn, apparso per la prima volta nel racconto Heir to the Empire di Timothy Zahan e ripreso in seguito nei successivi Dark Force Rising e The Last Command (in seguito divenuti la celebre The Thrawn Trilogy), prima di approdare definitivamente nell’universo animato della serie Star Wars Rebels. Secondo alcune recenti indiscrezioni pubblicate da Comic Book sembra che sia stata resa nota ufficialmente la sinossi del nuovo romanzo Star Wars Thrawn, nel quale sarà possibile coprire alcuni interessanti retroscena riguardo al personaggio.

La sinossi di Star Wars Thrawn è stata in realtà resa nota dalla casa editrice Penguin Random House e tratta degli eventi più salienti che si svolgono al principio della carriera imperiale del Grande Ammiraglio Thrawn e della sua grande e avventurosa ascesa di rango al fianco del terribile imperatore Palpatine. Di seguito proponiamo la sinossi ufficiale e l’immagine della competine del volume:

“Dopo che Thrawn è stato salvato dall’esilio dai soldati imperiali, il suo ingegno malefico e le sue abilità tattiche rapidamente catturano l’attenzione dell’Imperatore Palpatine, e altrettanto velocemente Thrawn si rivela indispensabile per l’Impero grazie alle sue ambizioni. Si tratta di un guerriero brillante ma da non sottovalutare mai. In missione è riuscito a sbaragliare contrabbandieri, spie e pirati spaziali, trionfando di volta in volta anche se i suoi metodi non proprio ortodossi hanno spesso fatto infuriare i suoi superiori, ispirando tuttavia sempre maggiore ammirazione d parte dell’Impero. Una promozione segue a un’altra nel corso della sua rapida ascesa al potere, diventando poi anche mentore del fidato Ensign Eli Vanto nelle arti di combattimento e della leadership. Ma anche se Thrawn domina il campo di battaglia, ha tuttavia molto da imparare nel campo della politica in cui lo spietato Arihnda Pryce detiene il potere assoluto. Tutte queste lezioni apprese saranno messe a dura prova quando Thrawn sale a bordo dell’Admiral e dovrà far valere la sua capacità di comando“.

Star Wars Thrawn verrà pubblicato a partire dall’11 aprile 2017, e già si vocifera di un possibile – e per il momento del tutto virtuale – progetto di un adattamento cinematografico, live-action o animato, del celebre personaggio.

Fonte: Comic Book