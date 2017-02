Suicide Squad: Joker a bordo della Batmobile nei nuovi concept

Sono stati diffusi dei nuovi concept di Suicide Squad, realizzati da Ed Natividad, in cui vediamo i personaggi del film in nuove vesti. Tra le altre immagini ci sono anche una versione inedita dello Spaventapasseri e Joker che sale a bordo della Batmobile.

Suicide Squad Extended Cut porta in scena la prima storica reunion dei supervillain targati DC. Il film, diretto dall’affermato regista David Ayer, presenta un cast di altissimo livello composto da attori del calibro di Will Smith (Focus – Niente è Come Sembra), il premio Oscar Jared Leto, Margot Robbie (The Legend of Tarzan), Joel Kinnaman, la candidata all’ Oscar Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye- Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.

Suicide Squad: recensione del film di David Ayer

Il film è arrivato al cinema il 13 agosto del 2016.

