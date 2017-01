The Dark Knight: Donald Trump cita Bane nel discorso d’insediamento?

Sembra non esserci davvero limite alle contaminazioni e alle influenze che il cinema può esercitare sulla vita reale e sui grandi protagonisti che in essa vivono e operano, soprattutto dopo un recente report ad opera di EW in cui viene fatto scherzosamente notare come Donald Trump, durante il suo lungo discorso inaugurale in occasione della cerimonia d’insediamento come 45° presidente degli Stati Uniti, avrebbe forse involontariamente citato un noto monologo ad opera del celebre villain Bane interpretato da Tom Hardy in The Dark Knight (per la precisione in The Dark Knight Rises) di Christopher Nolan.

The Dark Knight è il miglior cinecomics di sempre

Parlando a lungo di come sia necessario liberare gli Stati Uniti dalla corruzione e dall’eccesso di opulenza derivante da un capitalismo disorganizzato e dannoso per i più deboli, Donald Trump sembra quantomeno aver visto in maniera approfondita la performance di Tom Hardy in The Dark Knight, dove appunto Bane esordiva dall’altro di una macchina blindata verso un gruppo di criminali fuggitivi, affermando: “libereremo Gotham dai corrotti! Dal ricco! Dagli oppressori che per generazioni che vi hanno tenuto succubi con i miti della facile opportunità e dell’oppotunismo, e ridaremo questa città a voi, la sua gente, i suoi abitanti!“. Di sicuro, dall’alto del podio che domina la scalinata del Campidoglio, Donald Trup avrà succitato qualche reminiscenza cinefila per tutti gli appassionati della saga di Nolan.

Di seguito un divertente video virale postato sul canale YouTube Film Gob che propone un montaggio delle sequenze con protagonisti il presidente Donald Trump e il villan Bane.

Per avere un confronto ulteriore a riguardo di questa teoria – in realtà probabilmente più una semplice e divertente coincidenza – è possibile citare nuovamente le parole di Donald Trump, che durante il discorso ha affermato che “oggi, non stiamo solo trasferendo il potere da un’amministrazione all’altra o da un partito all’altro, ma stiamo trasferendo il potere da Washington e lo stai dando di nuovo a voi, la gente!“. Il tycoon sembra avere dunque una sincera ammirazione per il villain di The Dark Knight.

Fonte: EW