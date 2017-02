Thor Ragnarok concept: ecco Hela, Hulk e Thor nell’arena

Ecco di seguito alcuni concept ufficiali di Thor Ragnarok, contenuti nella versione in Home Video di Doctor Strange. Nelle immagini potete vedere Hulk e Thor in armatura da gladiatori, mentre combattono tra loro. Inoltre è disponibile anche un primo affascinante sguardo alla Hela di Cate Blanchett.

Trama di Thor Ragnarok

“In Marvel Studios’ Thor Ragnarok, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo formidabile martello e si trova in una corsa contro il tempo per tornare a Asgard per fermare il Ragnarok, la distruzione della sua casa e la fine della civiltà asgardiana, dalle mani di una nuova e potente minaccia, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una mortale lotta tra gladiatori che lo metterà contro uno dei suoi amici Avengers, l’incredibile Hulk.

Thor Ragnarok è diretto da Taika Waititi, nel film tornano Chris Hemsworth nei panni di Thor e Tom Hiddleston in quelli di Loki. A loro si uniscono Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, con Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.”

