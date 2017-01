Protagonista della serie FX Taboo, Tom Hardy è senza dubbio uno dei migliori attori in circolazione, noto anche per le sue ottime doti di trasformista. Durante un’intervista con The Daily Beast, è stato chiesto all’attore proprio una spiegazione in merito alle sue incredibili trasformazioni corporee per Bane, in Il Cavaliere Oscuro il Ritorno e per il ruolo in Warrior.

Tom Hardy e il costo dell’allenamento per essere Bane

Ecco cosa ha risposto Tom Hardy: “Penso che si paghi un prezzo per ogni cambiamento fisico drastico. Andava bene quando ero più giovane… ma penso che non appena entri nei 40 anni devi essere più coscienzioso in merito agli allenamenti rapidi, sul mettere su tanto peso e muscoli, e poi non avere abbastanza tempo per continuare ad allenarti perché sei impegnato con altri film, quindi è come se il corpo nuotasse in due direzioni differenti nello stesso tempo. Non ho danneggiato il mio corpo, ma sicuramente sono un po’ più dolorante di come ero! Ho certamente raggiunto quegli scricchiolii che non dovrebbero esistere, non so se mi spiego. E portare in braccio i miei figli è un po’ più difficile di quanto era prima, ma non glielo dite!”

L’attore si è fatto strada proprio grazie alla sua possente fisicità, ma senza dubbio ha dimostrato il suo talento anche in ruoli in cui il fisico non era affatto importante, risultando sempre all’altezza della situazione con grandi riscontri di pubblico e critica.

Futuro cinematografico di Tom Hardy

Al momento potrebbe concorrere a essere il prossimo James Bond, successore di Daniel Craig, ma sembra ancora un po’ presto per deciderlo. Per quanto riguarda la sua carriera al cinema, sarà sicuramente Al Capone in Fonzo, e lo vedremo di nuovo per Nolan in Dunrkirk.