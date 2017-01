Tomb Raider: ecco chi interpreterà il papà di Lara Croft

Qualche giorno fa abbiamo avuto la conferma, tramite il regista Roar Uthaug, che sono cominciate le riprese di Tomb Raider, nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco che vedrà protagonista Alicia Vikander nei panni di Lara Croft.

Adesso, tramite THR, possiamo dirvi che la produzione ha scelto anche l’attore che interpreterà il padre di Lara, personaggio che sarà al centro della vicenda narrata, almeno stando a quanto rivelano i primi scarsi dettagli sulla trama.

Si tratta di Dominic West, veterano della tv, noto per la sua magnifica interpretazione in The Affair. Nei precedenti adattamenti cinematografici, quando Lara era interpretata da Angelina Jolie, suo padre aveva il volto di Jon Voight, suo padre anche nella vita reale.

Tomb Raider: Alicia Vikander giocava di nascosto da bambina

Alicia Vikander è nota per aver interpretato Ex Machina, The Man From U.N.C.L.E. e ha vinto l’Oscar per The Danish Girl. Nel cast confermato anche Walton Goggins.

A dirigere il nuovo film sarà Roar Uthaug (L’onda) e racconterà la storia di una giovane Lara Croft impegnata a sopravvivere dalla sua prima avventura. Il produttore sarà Graham King. La sceneggiatura del film è stata affidata a Geneva Robertson-Dworet che lavorerà anche a Sherlock Holmes 3 e a Gotham City Sirens.

Tomb Raider arriverà al cinema il 16 marzo 2018.