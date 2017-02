Vedova Nera: il nemico dello standalone è il tempismo

Si è tanto parlato di uno spin-off sulla Vedova Nera all’interno del MCU, tuttavia nonostante il pensiero positivo in merito al progetto da parte di Kevin Feige e di Scarlett Johansson, non si è mai arrivati a un accordo concreto, almeno fino a questo momento.

L’attrice, che a breve arriverà al cinema con Ghost in the Shell, ha dichiarato a Total Film: “Ne ho parlato con Kevin Feige. Siamo creativamente molto compatibili. Penso che siamo entrambi d’accordo che il personaggio è adatto a uno standalone, si tratta solo di tempismo a questo punto, sia per la Marvel che per me.”

Scarlett Johansson rivela la possibilità di “una serie di film su Vedova Nera”

In effetti sembra questo l’unico ostacolo, dato che la Marvel ha dei piani fitti e cadenzati fino al 2020 e oltre mentre dal canto sul la Johansson ha tanti progetti in ballo. L’unico ostacolo sembra davvero essere “solo” il tempismo.

Rivedremo la Vedova Nera in Avengers Infinity War.

Film Marvel: sei grandi storie da adattare dopo Avengers Infinity War

CORRELATI:

Avengers Infinity War: 15 villain che potrebbero venire dopo

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

Il cast del film al momento è composto da Cobie Smulders, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Vin Diesel, Scarlett Johansson, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Chris Evans, Tom Holland, Bradley Cooper, Samuel L. Jacksson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Peter Dinklage, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Paul Bettany, Benedict Wong, Pom Klementieff e Chadwick Boseman.