Will Smith ha rinunciato al live action su Dumbo

Will Smith ha avuto un anno difficile. Suicide Squad non è stato accolto come sperato e Collateral Beauty, film natalizio che lo ha visto protagonista, è stato un totale disastro. L’attore deve quindi essere molto attento a scegliere i suoi prossimi progetti.

E tanto per cominciare ha deciso di rifiutare il live action di Dumbo. Forse saggiamente. A metà Gennaio avevamo riferito che l’attore era in trattative per il progetto Disney, ma adesso sappiamo via Deadline che Smith ha declinato l’offerta, secondo il report, per le solite ragioni “di salario e impegni”.

Al momento il progetto del live-action su Dumbo non possiede una data ufficiale di uscita nei cinema.

La storia dell’elefantino che voleva volare, sarà realizzata attraverso un mix di live-action e animazione. Il film originale, uscito nel 1941, fu un enorme successo di pubblico e critica: vinse anche un Oscar (per la colonna sonora) e un premio a Cannes nel ’47 per Miglior disegno animato.