Wonder Woman: nuove immagini dal backstage

Geek-O-Rama ha condiviso via Twitter nuove immagini di Wonder Woman in cui vediamo la protagonista Gal Gadot in alcuni momenti del backstage del film diretto da Patty Jenkins.

Nel cast di Wonder Woman ci sono Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, con Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns, Connie Nielsen e Rebecca Roven come executive producers.

Fonte: Geek-O-Rama, Gal Gadot