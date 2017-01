xXx Il Ritorno di Xander Cage: un easter egg rivela una connessione con gli Avengers?

In attesa che xXx Il Ritorno di Xander Cage possa dare vita a una rivitalizzazione dello storico franchise con protagonista Vin Diesel in seguito al suo recente debutto ufficiale sugli schermi italiani e a oltre dieci anni dall’ultimo capitolo della saga, molti fan hanno già iniziato a tenere gli occhi aperti per individuare eventuali riferimenti a pellicole o prodotti mediali esterni alla mitologia della serie, e pare proprio che uno di questi legami sia già stato reso noto. Secondo un recente report ad opera di Comicbook.coom pare infatti che all’interno della pellicola diretta da D.J. Caruso sia stato individuato un inedito easter egg che ha come protagonisti Samuel L. Jackson e la stella del calcio Neymar, suggerimento che rimanderebbe direttamente a un legame con la serie degli Avengers.

L’indizio qui riportato a proposito di una possibile connessione di xXx Il Ritorno di Xander Cage con il MCU degli Avengers si basa proprio sulla presa di Samuel L. Jackson che qui interpreta l’agente August Gibbons – per altro molto simile all’ex direttore Nick Fury a capo dello S.H.I.E.L.D. -, intento a reclutare alcuni nuovi possibili membri della squadra xXx, tra cui vi è un cameo della superstar del calcio Neymar. Ebbene, durante la sequenza in cui Samuel L. Jackson e Vin Diesel passano in rassegna le varie cartelle contenenti i nomi e le competenze dei possibili candidati, la macchina da presa si ferma per un breve istante proprio sull’immagine di Neymar, rivelando dunque durante il dialogo la vera ragione del suo possibile colloquio di reclutamento, ovvero l’aver creduto di essere stato chiamato per entrare nell’organico degli Avengers.

Oltre a essere un gustoso e inusuale riferimento metanarrativo, questo easter eggs da vita anche a un breve ma divertente siparietto comico tra Samuel L. Jackson e Vin Diesel, rendendo dunque xXx Il Ritorno di Xander Cage un film davvero inusuale e sicuramente in grado di incornare i gusti di un pubblico ampio e variegato.

xXx Il ritorno di Xander Cage è il nuovo capitolo del franchise XXX e nuovo spettacolare film d’azione che vede il ritorno di Vin Diesel nel ruolo di Xander Cage e con Deepika Padukone Nina Dobrev, Ruby Rose, Samuel L. Jackson, Donnie Yen ,Tony Jaa e Toni Collette.

D.J. Caruso dirige il film su una sceneggiatura di F. Scott Frazier. Le riprese sono attualmente in corso tra Toronto e la Repubblica Dominicana. Il film è uscito nelle sale il 20 gennaio 2017.

Il franchise è stato inaugurato nel 2002 da Rob Cohen con Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Asia Argento protagonisti.

