Mastro Tasso in scena alla libreria Tre libretti sul Comò

Mastro Tasso e il suo cappello arriva in scena per uno spettacolo speciale dedicato ai più piccoli.

presentano

MASTRO TASSO: LIBRO, DISEGNI E SPETTACOLO PER BAMBINI A ROMA

Un pomeriggio speciale per i più piccoli (ma anche per i loro genitori) è previsto per sabato 18 marzo, alle ore 17.00, presso la libreria ‘Tre libretti sul Comò’ in Via Lucio Elio Seiano 75 a Roma (fermata metro Giulio Agricola).

Sarà presentato il libro ‘Mastro Tasso e il suo cappello’ di Ilaria Mainardi, edito da MdS Editore per la collana ‘I Cuccioli’, con le colorate illustrazioni di Andrea Guglielmino, attraverso una lettura animata curata da Daniela Bertini dell’associazione ‘Il gabbiano’. Sarà uno spettacolo interattivo con scenografie, effetti sonori e disegni a cui i più piccoli potranno partecipare in prima persona divertendosi e imparando al contempo i temi più importanti contenuti nel testo.

Il libro è una favola sulla diversità e l’emarginazione raccontata attraverso la storia di un’amicizia che sfida le convenzioni sociali, e racconta di Tommaso, un bambino buono e obbediente che, per una volta, trasgredisce le regole arrampicandosi su un albero di ciliegio, da dove poter guardare tutti dall’alto. La nonna, per farlo scendere, gli racconta di un bosco molto lontano, dove vive Mastro Tasso, un animale solitario dalle strane abitudini. Tutti gli animali del bosco lo giudicano pericoloso ma, il curioso scoiattolino Romeo vuole scoprire chi è.

Interviene durante la presentazione Sara Darnich, educatrice e insegnante di sostegno presso la Fondazione Enaip Lombardia, giornalista cross-mediale ed esperta del mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Modera e conduce l’evento Chiara Guida, giornalista e critica letteraria e cinematografica, specializzata in tematiche riguardanti l’infanzia e firma di punta del portale Cinefilos.it.

L’evento è organizzato in regime di collaborazione dal Tre libretti sul Comò, MdS Editore, Associazione “Il Gabbiano” e Cinefilos.it.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. È previsto un piccolo rinfresco.

Per iscriversi all’evento su Facebook (qui).