10 film da Oscar da non perdere su Netflix

La cerimonia di premiazione degli Oscar si avvicina e non vi sentite abbastanza preparati per sostenere una conversazione con amici e familiari che non fanno che parlarne? Vi manca lo storico, non avete argomenti, non conoscete le ultime vittorie e soprattutto non avete visto abbastanza film premiati da potervi improvvisare critici per l’occasione? – film da Oscar.

Se avete bisogno di farvi una cultura più approfondita e vi siete già goduti il film originale Netflix Hell or High Water (candidato agli Oscar 2017 per quattro categorie, tra cui Miglior Film), Netflix è un ottimo modo per unire utile a dilettevole. Nell’ampio catalogo italiano, ecco infatti i 10 film da Oscar non perdere per prepararsi alla cerimonia più attesa dello showbiz. Sono pellicole indimenticabili che hanno vinto almeno una delle ambite statuette, in 10 categorie diverse, per avere una panoramica generale e arrivare preparati!