Oscar e Razzie: i personaggi che hanno vinto entrambi i premi

Gli Oscar e i Razzie, rispettivamente i premi al meglio e al peggio del cinema hollywoodiano, segnano il culmine della stagione cinematografica, con i secondi che vengono assegnati la sera prima degli Academy Awards. Di seguito ecco i personaggi che hanno riscosso successo in entrambe le categorie.

Oscar e Razzie – i vincitori di entrambi

Alcuni di questi premi sono passati alla storia, come lo straordinario riscatto di Ben Affleck che dopo un Academy Award in gioventù, e tanti brutti film, è riuscito a vincere di nuovo per il merito. Oppure come il discorso di accettazione del Razzie di Halle Berry, che si presentò alla cerimonia stringendo il suo Oscar.

