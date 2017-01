Supereroi: ieri e oggi al cinema e in televisione

C’è stato un tempo in cui i supereroi erano al cinema e in televisione ma non avevano il successo che oggi hanno con i prodotti di Marvel Studios e DC Films. Oggi celebriamoli ripercorrendo la storia dei supereroi al cinema e in televisione.

8 Hulk 1978 e 2012 Hulk, noto personaggio e supereroe Marvel Comics è stato protagonista di una serie televisiva iniziata nel 1977 (L’incredibile Hulk) e di cinque film TV che ne sono seguiti: L’incredibile Hulk, Morte in famiglia, La rivincita dell’incredibile Hulk, Processo all’incredibile Hulk e La morte dell’incredibile Hulk. Personaggio interpretato dall’attore e culturista italoamericano Lou Ferrigno nella parte di Hulk e da Bill Bixby nella parte di Banner. Il personaggio di Hulk ha avuto una prima versione cinematografica nel 2003: Hulk di Ang Lee. Il film è stato prodotto dai Marvel Studios su distribuzione Universal Pictures. In questo film Banner è interpretato da Eric Bana, il quale aveva firmato anche per due successivi capitoli. Bruce Banner/Hulk appare nei film del Marvel Cinematic Universe: in L’incredibile Hulk (2008) è interpretato da Edward Norton; nei film, The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015) è interpretato da Mark Ruffalo. Indietro Prossimo