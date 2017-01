Celebrità hot: 15 brutti anatroccoli

La storia del brutto anatroccolo, come molti sapranno, non è solo una fiaba; alzi la mano chi di voi non è stato un brutto anatroccolo che si è poi trasformato in un bellissimo cigno? A quanto pare questo destino accomuna tutti, comprese le celebrità più belle e hot del pianeta. Infatti eccone 15 che si sono trasformate dopo il Liceo in bellissimi cigni.

14 Taylor Swift Taylor Swift è tra le cantati più famose del momento ed è nota anche per le sue relazioni, non ultima quella con l'attore Tom Hiddleston che ha tenuto banco per qualche mese. Eppure Taylor Swift non era poi così attraente al liceo.