Megan Fox: 15 curiosità sull’attrice sex symbol

Megan Fox è una delle attrici più desiderate di Hollywood e fin dal suo debutto nella saga popolare di Transformers che l’ha resa nota al grande pubblico, ha conquistato sempre più il pubblico fino ad essere proclamata svariate volete la donna più Hot del mondo.

Megan Fox , pure essendo una delle donne più sexy di Hollywood però ha sempre tenuto molto riservo sulla sua vita sentimentale, dimostrando una propensione alla famiglia e al marito Brian Austin Green, deludendo spesso chi come alcuni fan più desiderosi la vorrebbero nuda.

Ebbene per coloro che proprio non riescono a fare a meno di sapere tutto su Megan Fox, ecco 15 curiosità sull’attrice.

1 – Megan Fox la discendenza dell’attrice è inglese con una piccola parte scozzese, tedesca e irlandese. Ma una sua bisnonna è Mary Powhatan, una nativa americana della tribù del Powhatan.

2 – Megan Fox è molto amica di attori quali Jennifer Blanc-Biehn, Amanda Seyfried, Shia LaBeouf e Michael Biehn. Ha dichiarato già volte che Shia LaBeouf lo considera una delle persone che ha conosciuto più belle di sempre

MEGAN FOX LA DONNA PIÙ HOT DEL MONDO NEL 2008

3 – Nel 2008 è stata incoronata dalla top 100 di FHM la donna più sexy del mondo

4 – È una grande appassionata di fumetti e di videogiochi. Il suo artista preferito è invece Michael Turner.

5 – È una grande amante degli animali e ha posseduto cani, gatti, uccelli, scoiattoli e perfino un maialetto. Secondo alcune fonti attualmente possiede due capre, Lulu e Coco, un cane e un gatto.

6 – Nel 2009 Maxim Hot ha definita Megan Fox la seconda donna più hot del mondo

7 – E’ una grande fan sia di Star Trek che di Star Wars.

8 – Si è sposata con Brian Austin Green in una cerimonia al tramonto sulla spiaggia alle Hawaii e loro unico testimone è stato il suo figlio Kassius. Dal matrimonio ha avuto tre figli.

9 – Prova un forte sentimento di paure nei confronti del buio e del volo

10 – Ha 10 tatuaggi, tra cui il nome del marito “Brian” e il volto di Marilyn Monroe che sta tentando di rimuovere.

11 – All’età i 14 anni gli è stato imposto un divieto di entrare da Walmart dopo un furto di make up.

12 – I suoi film preferiti sono Il Mago di OZ (1939), Il Signore degli Anelli, Dragon Trainer, Kung Fu Panda 2 e la vecchia trilogia di Teenage Mutant Ninja Turtles.

13 – Doveva interpretare il ruolo di Lisa in Amityville Horror andato poi a Rachel Nichols.

14 – Megan Fox ha rivelato di aver sofferto di ADHD e OCD. Lei ha rivelato di essere stata respinta dalle amiche di scuola ed è stata vittima più volte di bullismo, condizione che l’ha portata a prendere Ritalin.

15 – Megan Fox è alta 1,63 centimetri

Vi ricordiamo che Megan Fox ha esordito al cinema in Holiday in the Sun dove interpretava Brianna Wallace al fianco di Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen.

Megan Fox – Filmografia e Carriera

Negli anni seguenti appare nelle serie televisive Le cose che amo di te e Due uomini e mezzo. Nel 2004 debutta al cinema nel film Quanto è difficile essere teenager!, che la vede opposta al personaggio interpretato da Lindsay Lohan.

Il suo ruolo più noto è quello di Mikaela Banes, interesse amoroso di Sam Witwicky in Transformers e in Transformers 2: La Vendetta del Caduto, entrambi diretti da Michael Bay. Megan Fox fu poi licenziata per quel ruolo che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Infatti alla fine del 2010 venne confermato non avrebbe fatto parte del cast del film Transformers 3: il produttore Steven Spielberg non aveva gradito il modo in cui l’attrice aveva parlato di Michael Bay durante un’intervista al tabloid inglese Daily Mail, dove la Fox aveva equiparato il regista ad Hitler, per la maniera in cui secondo lei, Bay dirige le riprese dei suoi film. Quindi Spielberg mandò a casa l’attrice licenziandola dal cast di Transformers 3.

Megan Fox e Giorgio Armani

È stata scelta come testimonial della campagna pubblicitaria di Giorgio Armani Underwear e Jeans Primavera/Estate 2010 insieme al calciatore Cristiano Ronaldo e riconfermata anche per la campagna Autunno/Inverno Armani Underwear, Jeans e Cosmetics; tra il 2011 e il 2013 è stata scelta come protagonista della campagna promozionale per la fragranze Armani Code, e tra il 2010 e 2012 è stata il volto della linea Beauty di Giorgio Armani