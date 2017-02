Ouija L’origine del male in dvd e blu-ray

Non è mai stato solo un gioco …Ouija L’origine del Male ora in dvd e blu-ray con Universa Pictures Home Entertaiment Italia.

L’agghiacciante prequel del grande successo horror vi invita a partecipare alla tradizione della tavola degli spiriti per una nuova storia terrificante, ambientata nella Los Angeles del 1967, a partire dal 22 Febbraio 2017, quando Ouija L’Origine del Male arriverà in DVD e Blu-ray con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Ambientata 50 anni prima degli eventi accaduti in Ouija, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan (Oculus – Il riflesso del male, Somnia) racconta una nuova storia spaventosa: una madre spiritista in lutto e le sue giovani figlie scoprono i pericoli sepolti di un antico gioco. Con esclusivi contenuti extra, tra cui scene eliminate, focus sui personaggi, uno sguardo al making of del film e altro, Ouija L’Origine del Male provoca una scarica di brividi negli spettatori.

Nella Los Angeles del 1967, Alice (Elizabeth Reaser, Twilight Saga, Young Adult), una madre vedova e le sue figlie Paulina (Annalise Basso, Captain Fantastic) e Doris (Lulu Wilson, The Millers), aggiungono una trovata al proprio business di finte sedute spiritiche, quando Alice porta a casa una sinistra tavola Ouija. Rompendo la regola cardinale del gioco mentre desiderano comunicare con il loro padre deceduto, la famiglia inavvertitamente evoca una forza malefica, scatenando un terrore da non sottovalutare. Quando la figlia più giovane è vittima di uno spirito senza pietà, questo piccolo nucleo familiare si confronta con paure indicibili per salvarla e rimandare chi la possiede nell’aldilà, con l’aiuto di un prete (Henry Thomas, E.T. L’Extraterrestre).

Hanno collaborato con Flanagan su Ouija L’Origine del Male i partner di Platinum Dunes Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form (Texas Chainsaw Massacre, La Notte del Giudizio trilogia, Teenage Mutant Ninja Turtles), Jason Blum di Blumhouse Productions (La notte del Giudizio trilogia e Insidious saga) accanto a Brian Goldner di Hasbro (Transformers e G.I. Joe saga) e Stephen Davis (Ouija), con la sceneggiatura di Flanagan e il suo partner di scrittura Jeff Howard (Oculus, Somnia).