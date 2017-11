Box Office ITA: Justice League apre in testa

Come prevedibile, Justice League debutta in testa al box office italiano, seguito da The Place e Paddington 2.

Justice League esordisce in testa al box office italiano incassando 3 milioni di euro in poco più di 600 sale a disposizione, registrando un’ottima media per sala pari a cinquemila euro.

The Place scende in seconda posizione raccogliendo 1 milione di euro al suo secondo weekend, totalizzando 3,1 milioni.

Terzo posto per Paddington 2 che incassa 682.000 euro e giunge a 1,8 milioni globali al suo secondo fine settimana di programmazione.

Seguono Auguri per la tua morte (617.000 euro) e Borg McEnroe (483.000 euro), giunti rispettivamente a 1,8 milioni complessivi e 1,5 milioni totali.

La signora dello zoo di Varsavia debutta in sesta posizione con 349.000 euro incassati in 211 copie, ottenendo una media per sala di 1600 euro, mentre La casa di famiglia apre con 327.000 euro incassati in 232 sale.

Capitan Mutanda scende all’ottavo posto con altri 268.000 euro e totalizza 2 milioni.

Thor Ragnarok raccoglie altri 267.000 euro e giunge a quota 8,6 milioni di euro.

Chiude la top10 la new entry Ogni tuo respiro, che esordisce con 258.000 euro in 243 sale disponibili.