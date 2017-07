Box Office ITA: Transformers L’Ultimo Cavaliere regge in testa

Transformers: L’Ultimo Cavaliere regge in cima al box office italiano, seguito dallo strepitoso risultato di Vasco Modena Park e da 2:22 – Il destino è già scritto.

Come prevedibile, il primo weekend di luglio vede Transformers: L’Ultimo Cavaliere reggere saldamente in testa al box office italiano. Il film incassa 901.000 euro al suo secondo fine settimana, arrivando a quota 3,4 milioni di euro.

Risultato strepitoso per Vasco Modena Park, che è stato proiettato nella giornata di sabato in poco più di 200 sale e ha incassato ben 743.000 euro in un solo giorno.

2:22 – Il destino è già scritto apre in terza posizione con 304.000 euro incassati in 245 sale a disposizione.

Calo per La Mummia (249.000 euro) e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (210.000 euro), giunti rispettivamente a 4,1 milioni totali e 12 milioni complessivi.

Bedevil – Non installarla esordisce al sesto posto con 176.000 euro, mentre Civiltà perduta perde due posizioni raccogliendo altri 146.000 euro, per un globale di 427.000 euro.

Seguono Nerve, arrivato a 1 milione con altri 117.000 euro, e Wonder Woman, che giunge a quota 3,2 milioni con altri 114.000 euro.

Chiude la top10 la new entry The Latin Dream, che debutta con 109.000 euro in una trentina di sale.