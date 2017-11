Justice League: il regista di Thor: Ragnarok ringrazia per la pubblicità

Il regista di Thor: Ragnarok, Taika Waititi, ha prestato molta attenzione al materiale promozionale di Justice League, tanto da aver notato una casualità nella tag line del film di Zack Snyder che gli ha fatto pensare al suo film Marvel.

Nel poster del film che omaggia Alex Ross, Waititi ha rintracciato la vicinanza delle parole THE e WORLD (You Can’t Save The World Alone), sottolineando come queste parole costruiscano, involontariamente, la parola THOR, proprio il nome dell’eroe Marvel protagonista del suo film.

Ecco il tweet:

Thor: Ragnarok, film del Marvel Cinematic Universe numero diciassette, ha fatto registrare incassi da capogiro e consensi più o meno omogenei da parte del pubblico.

Justice League invece ha esordito tiepidamente nelle sale USA, minacciando di rappresentare una grossa perdita (si parla di 100 milioni) per la Warner Bros.

