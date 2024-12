Christopher Nolan: il suo prossimo film sarà un adattamento dell’Odissea di Omero

Il nuovo film di Christopher Nolan per Universal sarà The Odyssey, un adattamento del poema epico composto da Omero intorno all’VIII secolo a.C.. A rivelarlo è stato lo Studio.

“Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, è un’action epico mitologico girato in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX”, ha annunciato lo studio in un messaggio pubblicato su X. “Il film porta per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi cinematografici IMAX e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026”.

Christopher Nolan adatterà l’Odissea di Omero

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Sebbene questo sarebbe l’adattamento più ad alto budget del questo testo fino ad oggi, il poema è stato precedentemente adattato nel film del 1954 Ulisse, diretto da Mario Camerini e interpretato da Kirk Douglas, così come nella miniserie del 1997 L’Odissea, diretta da Andrei Konchalovsky e interpretata da Armand Assante. Gli ultimi libri dell’Odissea sono stati anche la fonte principale per The Return, di Uberto Pasolini, che uscirà in Italia all’inizio del 2025 e che vede protagonisti Ralph Fiennes nei panni di Ulisse e Juliette Binoche in quelli di Penelope.

Come annunciato in precedenza, l’ultimo film di Christopher Nolan avrà come protagonisti Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Tom Holland, Lupita Nyong’o. L’uscita è prevista per il luglio 2026.