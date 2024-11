Io sono la fine del mondo, il poster del film con Angelo Duro

È disponibile il primo poster di Io sono la fine del mondo, il nuovo film di Gennaro Nunziante con Angelo Duro e a completare il cast Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone, Evelyn Maria Rita Famà.

Il film arriverà al cinema il 9 gennaio 2025 con Vision Distribution. Una produzione Indiana Production con Vision Distribution in collaborazione con Sky.

La trama di Io sono la fine del mondo

Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi” è la frase che convince Angelo a prendersi cura dei suoi vecchi genitori ora che non sono più autosufficienti: non vuole infatti perdere l’occasione di vendicarsi dei peggiori nemici della sua adolescenza.