Superman: il rivale di David Corenswet nel casting parla dell’aver perso il ruolo

Il Superman di James Gunn è senza dubbio uno dei film più attesi del 2025, con il pubblico che non vede l’ora di scoprire come il personaggio iconico verrà trattato dopo un mandato tumultuoso nel DCEU. Questa attesa è stata ulteriormente rafforzata dal cast assemblato per Superman, guidato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent. Con l’uscita del prossimo film DC che si avvicina, coloro che non hanno ottenuto il ruolo di Superman hanno però iniziato a parlare delle loro esperienze.

Il principale concorrente di David Corenswet per il ruolo titolare nel Superman di James Gunn ha infatti recentemente commentato la sua mancata opportunità di diventare l’Uomo d’Acciaio del DCU. Parliamo di Tom Brittney, che è recentemente apparso nel podcast Hellish. Naturalmente, a Brittney è stato chiesto cosa pensasse del fatto che Corenswet fosse stato scelto per interpretare Clark Kent nel Capitolo Uno del DCU. Come previsto, Brittney ha dato una risposta elegante che non ha fatto altro che elogiare Corenswet.

Powered by

“David Corenswet ce l’ha fatta – intendo dire che il ragazzo è nato per interpretare Superman, assomiglia esattamente a lui… Penso che sia un attore meraviglioso.” Brittney ha ragione nella sua affermazione che Corenswet assomiglia esattamente a Superman e, di conseguenza, è spesso etichettato come nato per interpretare quel personaggio. Corenswet era probabilmente il candidato principale per interpretare Clark Kent non appena il mandato di Henry Cavill è finito, con i fan casting dei fan in tutto il mondo che lo ponevano come il prossimo Uomo di Domani nel nascente universo di Gunn.

Come evidenziato dai commenti di Brittney, sembra che lui sia d’accordo. L’attore non nutre sentimenti negativi nei confronti di Corenswet. Sebbene molti possano trovare questo ovvio, dato che entrambi gli attori sono prominenti nell’industria e non sono estranei a perdere ruoli, sarebbe difficile non riporre molte speranze nel venire scelti per un personaggio iconico come Superman. Fortunatamente, Brittney ha solo cose belle da dire su Corenswet, riecheggiando molti dei sentimenti che i fan della DC hanno avuto sin da quando è stata annunciata la sua scelta come Superman.



Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn con David Corenswet

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.

CORRELATE: