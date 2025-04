28 anni dopo: il nuovo trailer mostrato al CinemaCon

Sony ha mostrato il secondo trailer del suo attesissimo sequel horror 28 anni dopo al CinemaCon: pochi minuti di tensione incentrati principalmente sul personaggio di Aaron Taylor-Johnson, che lascia un’isola incontaminata per dirigersi verso una terraferma infestata dagli zombi. “Una volta che cammini sulla terraferma, non c’è salvezza”, sentiamo mentre gli zombi vengono cacciati e attaccano.

Il primo trailer mostrava la figura paterna di Taylor-Johnson che sorvegliava i verdi campi dell’Inghilterra con arco e frecce, accompagnata dal suono inquietante di una registrazione di Taylor Holmes del poema di guerra di Rudyard Kipling “Boots“. È uscito a dicembre ed è ora il terzo trailer horror più visto di sempre con 60,2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Ciò ha spinto Sony a ripubblicare il film originale sugli zombi diretto da Danny Boyle del 2002, 28 giorni dopo, in digitale il 18 dicembre per l’acquisto e il noleggio.

La Sony si è aggiudicata il franchise rivisitato diretto da Boyle in un’asta, riunendosi con lo sceneggiatore Alex Garland e con Cillian Murphy, Jodie Comer, Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Jack O’Connell. Il budget per i nuovi film si aggira intorno ai 75 milioni di dollari. Oltre a Boyle e Garland, i produttori di 28 Years includono Andrew Macdonald e Peter Rice, ex capo della Fox Searchlight Pictures.

“Mark Twain disse che quando aveva 14 anni non riusciva a credere a quanto fosse stupido suo padre e quando ne compì 21, rimase sbalordito da quanto suo padre avesse imparato negli anni successivi. Lo dico perché [da 28 giorni dopo] è passato parecchio tempo e sembra che io non abbia imparato nulla… Amo ancora uccidere gli zombi e adoro ancora far saltare in aria la roba”, ha detto Danny Boyle salendo sul palco. “L’età non è indice di maturità, lo dico e basta”, ha scherzato.

Per quanto riguarda la storia passata, ha detto che “Alex e io abbiamo deciso di fare tre film che sono collegati tra loro tramite il casting”. Ha menzionato Taylor-Johnson (“che potrebbe o meno essere il prossimo Bond”), Comer e Fiennes, aggiungendo Murphy anche se “come tutte le cose belle della vita potresti dover aspettare un po’ prima che faccia la sua apparizione”. Boyle ha detto che non ha finanziamenti per il terzo film e ha esortato la mostra a “sostenere l’apocalisse in corso” così “potrebbe tornare qui con il terzo film”.

Tutto quello che sappiamo su 28 anni dopo

28 giorni dopo è stato un grande successo e ha già generato un seguito meno apprezzato (ma comunque degno di nota), 28 settimane dopo del 2007. Boyle e Garland erano coinvolti solo come produttori esecutivi in quel progetto, quindi molti fan vedranno sicuramente questo nuovo film come il primo vero sequel. Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes hanno firmato per interpretare i ruoli principali ed è stato confermato anche il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo del protagonista del film originale, Jim.

Boyle dirigerà il primo capitolo, mentre Nia DaCosta è stata annunciata di recente come regista del secondo film, che pare si intitolerà 28 anni dopo – Parte 2: Il tempio delle ossa. Il piano prevede di girare entrambi i film in parallelo. Garland scriverà tutti e tre i film. Il budget per ogni film si aggira intorno ai 75 milioni di dollari.

Il primo film vedeva Cillian Murphy nei panni di un uomo che si risveglia dal coma dopo un incidente in bicicletta e scopre che l’Inghilterra è stata invasa dagli “Infetti”. Il virus trasforma le sue vittime in assassini furiosi, ma a differenza dei soliti “zombie”, queste creature possono muoversi con una velocità spaventosa. L’uomo si mette quindi in viaggio per scoprire cosa sta succedendo, incontrando lungo la strada i compagni sopravvissuti interpretati da Naomie Harris e Brendan Gleeson, oltre a un maggiore dell’esercito squilibrato interpretato da Christopher Eccleston.

I dettagli sulla trama di 28 anni dopo non sono ancora stati resi noti, ma il periodo suggerisce che si svolgerà in un futuro prossimo, il che significa che il film potrebbe essere più orientato verso la fantascienza che verso l’horror vero e proprio. Il film uscirà al cinema il 19 giugno 2025.