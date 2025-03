Adrien Brody in trattative per Evel Knievel, il film di Damien Chazelle con Leonardo DiCaprio

Dopo aver portato a casa il suo secondo Oscar come miglior attore domenica sera, Adrien Brody sta rapidamente ottenendo nuova popolarità come interprete, e il suo prossimo lavoro sta lentamente iniziando a prendere forma. Pur sottolineando che le discussioni sono estremamente precoci, alcune fonti riferiscono a Deadline che Damien Chazelle e Brody hanno discusso di un ruolo in Evel Knievel on Tour, per il quale anche Leonardo DiCaprio è in trattative. Al momento sembra non sia stata fatta alcuna offerta formale e l’accordo con DiCaprio è ancora in fase di negoziazione.

Non sorprende che Brody stia già preparando un potenziale progetto importante dopo la vittoria dell’Oscar per la sua interpretazione in The Brutalist, dove è entrato a far parte di un club di attori con più vittorie come miglior attore. Anche se dovesse arrivare un’offerta, probabilmente non sarà l’unica, dato che il suo nome è stato collegato a diversi progetti dall’inizio dell’anno. Proprio durante il discorso sul palco degli Oscar (divenuto il più lungo nella storia del premio) si era augurato di ottenere nuovi ruoli di rilievo dopo un periodo di ombra. Evel Knievel on Tour, diretto dal più giovane premio Oscar alla regia, potrebbe essere un passo in questa direzione.

Di cosa parla Evel Knievel on Tour

Evel Knievel on Tour è un progetto di cui DiCaprio e Chazelle parlano da tempo, dopo che il regista lo aveva inizialmente avvicinato per il suo dramma carcerario alla Paramount, poi apparentemente scartato. Quella discussione ha però portato DiCaprio a suggerire un film su Evel Knievel che aveva cercato di far decollare negli ultimi mesi. Dopo che Chazelle ha lavorato alla bozza, DiCaprio ha iniziato a mostrare interesse per il ruolo di protagonista e, sebbene l’accordo non sia ancora chiuso, le fonti dicono che si sta andando in quella direzione per interpretare il protagonista. Resta a questo punto da capire se anche Adrien Brody si unirà al progetto.